Cassese | “Eletto dal Parlamento più diviso di sempre | coprirà tre legislature”

Advertising

francescagraz1 : RT @francescagraz1: Sabino Cassese: 'Nessuna stranezza se il presidente del Consiglio si trasferisse al Quirinale. Il prossimo presidente c… - GraziaMontefal2 : RT @francescagraz1: Sabino Cassese: 'Nessuna stranezza se il presidente del Consiglio si trasferisse al Quirinale. Il prossimo presidente c… - francescagraz1 : Sabino Cassese: 'Nessuna stranezza se il presidente del Consiglio si trasferisse al Quirinale. Il prossimo presiden… - _DAGOSPIA_ : SABINO CASSESE: CHI SARÀ ELETTO, STARA' AL QUIRINALE PER TRE LEGISLATURE E QUINDI... - ricmaggiolo : @BellucciRoberto @amdo61 @CarloCalenda Va bene, guardi, ha ragione lei: è uno sporco complotto contro Cassese, oppu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassese Eletto

Fabio Martini per 'la Stampa' SABINOC'è qualcosa che appare nuovo ed invece è antico nelle immagini che scorrono in queste ore - le tante schede bianche della prima votazione o lo scrutinio senza esito - e dunque un giurista e ...25 gen 09:43 Quirinale,: nuovo Capo dello Stato coprirà 3 legislature 'Il presidente che saràè per tre legislature. Avrà una gamba in questa legislatura, un'altra nella prossima e un'...Ieri fumata nera alla prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Non è stato raggiunto il Quorum di 672 voti. Numerose le schede bianche, mentre 36 voti sono andati a Paolo Maddal ...Per Cassese, l’eventuale passaggio del presidente del Consiglio al Quirinale sarebbe sì un inedito, ma che “è una cosa banale, non ha nulla di peculiare”. Se Draghi venisse eletto – è il ragionamento ...