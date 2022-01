Calciomercato Sampdoria, si sblocca la trattativa per Sensi (Di martedì 25 gennaio 2022) Si sblocca la trattativa tra Inter e Sampdoria per il trasferimento di Stefano Sensi: le ultime notizie sul Calciomercato Alla fine il matrimonio si farà. Come raccolto da Internews24, infatti, la trattativa tra Inter e Sampdoria per Stefano Sensi si è finalmente sbloccata. Nonostante la volontà di Inzaghi di tenerlo in rosa, ha prevalso la scelta del centrocampista. Giampaolo lo stima e potrà garantire all’ex Sassuolo un posto da titolare. Decisiva anche la possibilità di riconquistare un posto in Nazionale in vista dei playoff mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Silatra Inter eper il trasferimento di Stefano: le ultime notizie sulAlla fine il matrimonio si farà. Come raccolto da Internews24, infatti, latra Inter eper Stefanosi è finalmenteta. Nonostante la volontà di Inzaghi di tenerlo in rosa, ha prevalso la scelta del centrocampista. Giampaolo lo stima e potrà garantire all’ex Sassuolo un posto da titolare. Decisiva anche la possibilità di riconquistare un posto in Nazionale in vista dei playoff mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Sampdoria, in arrivo Stefano Sensi dall'Inter Secondo quanto riferisce Sky Sport, sarebbe ormai fatta per il passaggio del centrocampista Stefano Sensi dalla Sampdoria all'Inter. Un colpo sicuramente importante per i blucerchiati, che puntano a ...

