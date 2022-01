Calciomercato Atalanta | Gasperini non può nulla | addio ad un passo

(Di martedì 25 gennaio 2022) Brutte notizie per l’. A pochi giorni dalla chiusura del mercatorischia di perdere uno dei suoi pezzi da novanta. Se da un lato l’può essere felice che nel mercato in entrata è arrivato Boga dal Sassuolo, dall’altro i tifosi nerazzurri non possono che dispiacersi per l’evoluzione che sta prendendo il mercato bergamasco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Robin Gosens è ormai a un centimetro dall'Inter. L'accordo tra il club nerazzurro eè ai dettagli, per una valutazione complessiva intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi. E' il frutto di un incontro avvenuto in sede in queste ore tra la dirigenza interista e quella ...... alle ore 16.30 la gara Udinese -, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato Serie A TIM; - il 7 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Udinese -era stato ...Il giudice sportivo della serie A ha respinto il ricorso dell'Udinese a seguito del match perso 6-2 contro l'Atalanta il 9 gennaio scorso. La società friulana aveva chiesto il riconoscimento della non ...Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dell'Udinese e confermato il risultato della gara contro l'Atalanta ...