Australian Open 2022, Matteo Berrettini senza paura con Rafael Nadal! Sarà una battaglia mentale, deve crederci! (Di martedì 25 gennaio 2022) E dunque Sarà Matteo Berrettini contro Rafael Nadal una delle due semifinali degli Australian Open 2022. Entrambi sono dovuti passare attraverso la durezza dei quarti di finale, con due epiloghi al quinto set. Il francese Gael Monfils e il canadese Denis Shapovalov sono dovuti capitolare al cospetto della classe dei due tennisti citati che, pur non al meglio della forma, hanno saputo vincere con la testa i loro match. Matteo e Rafa si ritroveranno a distanza di tre anni. Il loro unico precedente risale a un’altra semifinale Slam, ovvero gli US Open 2019. Vinse Nadal in quella circostanza, ma di acqua ne è passata sotto i ponti. In quel match il romano era una sorta di rookie, mentre Rafa si sarebbe avviato al successo del torneo in ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) E dunquecontroNadal una delle due semifinali degli. Entrambi sono dovuti passare attraverso la durezza dei quarti di finale, con due epiloghi al quinto set. Il francese Gael Monfils e il canadese Denis Shapovalov sono dovuti capitolare al cospetto della classe dei due tennisti citati che, pur non al meglio della forma, hanno saputo vincere con la testa i loro match.e Rafa si ritroveranno a distanza di tre anni. Il loro unico precedente risale a un’altra semifinale Slam, ovvero gli US2019. Vinse Nadal in quella circostanza, ma di acqua ne è passata sotto i ponti. In quel match il romano era una sorta di rookie, mentre Rafa si sarebbe avviato al successo del torneo in ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - milena_salvio : Vai Matteo ????????Australian Open, Berrettini batte Monfils e vola in semifinale - ucce93 : RT @ItaliaTeam_it: MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e trion… -