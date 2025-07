Macron telefonata con Trump su Iran Ucraina e accordo dazi

In un vertice diplomatico di grande rilievo, il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, affrontando temi cruciali come Iran, Ucraina e gli accordi commerciali tra UE e Stati Uniti. Questa discussione, arricchita anche da confronti con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, riflette l'impegno di Macron nel plasmare una strategia condivisa su questioni geopolitiche delicatissime, sottolineando l'importanza di cooperare in un contesto internazionale sempre più complesso.

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha parlato questa sera al telefono con il presidente americano, Donald Trump discutendo "dell' Iran, dell' Ucraina e dei negoziati in corso fra la Commissione europea e gli Stati Uniti ". Lo si è appreso da una fonte dell'Eliseo. Macron, fa sapere la stessa fonte, ha parlato anche con il principe ereditario dell' Arabia Saudita dell'Iran e della situazione a Gaza.

Israele, telefonata Trump-Netanyahu sull'Iran | Gaza, Macron: "Il blocco umanitario nella Striscia è uno scandalo" - Le recenti tensioni in Medio Oriente scuotono il mondo: tra telefonate di Trump e Netanyahu sull'Iran, il blocco umanitario nella Striscia di Gaza diventa un vero scandalo.

Secondo Trump, Israele è pronta a dire sì a un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza, che sarebbe al centro di una prossima "proposta finale" di tregua elaborata con Egitto e Qatar. Telefonata Macron-Putin su Ucraina e Iran Vai su Facebook

Dividere la coppia Trump-Putin. Perché Macron parla con il Cremlino. La telefonata di due ore potrebbe essere preparatoria e ha toccato due temi: l’invasione russa contro l’Ucraina e l’Iran. Vai su X

