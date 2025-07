Il Chelsea fa la firma a sorpresa dal campionato | rapporto

Il Chelsea sorprende ancora, siglando un colpo inatteso nel mercato degli agenti liberi. Dopo aver già puntellato l’attacco con Liam Delap e Joao Pedro, i Blues non si sono fermati e rafforzano ulteriormente il reparto offensivo. Enzo Maresca ha infatti concluso un’intesa importante, rendendo la squadra più competitiva per affrontare una stagione ricca di sfide. La formazione londinese si prepara a un campionato avvincente, pronta a sorprendere gli avversari.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Chelsea ha completato un agente libero dalla firma del campionato. I Blues hanno già firmato sia Liam Delap che Joao Pedro in attacco quest’estate, con la coppia per fornire concorrenza per Nicolas Jackson. Ma è a sinistra in cui Enzo Maresca ha sanzionato un altro nuovo accordo, con la squadra del Chelsea ora rafforzata ancora di più davanti a quella che potrebbe essere una campagna impegnativa mentre il calcio della Champions League ritorna su Stamford Bridge. Ti potrebbe piacere Chelsea completa un’altra nuova firma estiva dopo Delap e Pedro Deals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Chelsea fa la firma a sorpresa dal campionato: rapporto

In questa notizia si parla di: chelsea - firma - campionato - sorpresa

Chelsea Conferma la firma di Essugo per la Coppa del Mondo di Club - Il Chelsea ha ufficializzato la firma di Essugo, un talento promettente che strizza l'occhio alla Coppa del Mondo per Club.

ESORDIO CONVINCENTE DI DELAP: SE QUESTO È SOLO L'INIZIO... Siamo ormai abituati (o rassegnati) alle lunghe liste di proscrizione dei nomi in entrata al Chelsea durante ciascuna sessione di mercato. Il Mondiale per Club, al netto dei limiti fin qui pre Vai su Facebook

Premier: vincono Tottenham e Chelsea, 2-2 Man United. Liverpool a valanga; Chelsea batte City! Ivanovic firma l'aggancio in classifica dietro l'Arsenal; Inter, Suning chiama Sabatini: in arrivo firma e annuncio, ecco il suo ruolo.

Chelsea, Conte: "Essere in testa è una sorpresa" - Rai News - "Essere in testa è una grossa sorpresa perché quando arrivi decimo e cambi allenatore, adottando una nuova idea di calcio, non è facile". Segnala rainews.it

Il Chelsea rischia la retrocessione? Una sorpresa, ma con precedenti illustri: Fiorentina, Sampdoria, Atletico, River Plate... - Corriere della Sera - L’avvio del campionato del Chelsea, che solo sei mesi fa vinceva la Premier League, è da incubo. Da corriere.it