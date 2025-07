Che bello l’orsa si avvicina poi viene trascinato in un burrone e sbranato | il video choc pubblicato da Omar Farang Zin prima della morte

L’emozione di incontrare un orso in natura è indescrivibile, un’esperienza che affascina e spaventa allo stesso tempo. Omar Farang Zin, 49 anni di Samarate, stava vivendo proprio questo momento magico lungo le strade selvagge della Transfagarasan, in Romania. Ma la sua avventura si è trasformata in un tragico ricordo, immortalato in un video choc pubblicato prima della sua drammatica fine. La storia ci ricorda quanto sia preziosa e fragile l’equilibrio tra uomo e natura.

SAMARATE (Varese) – “Ecco l’orso! Che bello! Sta venendo verso di me”. Omar Farang Zin, 49 anni di Samarate, stava vivendo il suo sogno. Un viaggio in moto tra le strade selvagge della Transf?g?r??a n, in Romania, tra natura incontaminata e 112 orsi censiti (il quadruplo della popolazione ideale, fanno sapere le autorità dell’area). Non a caso quelle strade sono percorse ogni anno da migliaia di turisti che arrivano da tutta Europa appositamente per avvistare orsi e, persino, dar loro da mangiare. E proprio questo Omar stava facendo, secondo le autorità del luogo, con una certa dose di incoscienza e molto coraggio, anche giovedì, tornando nello stesso punto in cui il giorno prima aveva incontrato almeno due plantigradi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Che bello l’orsa si avvicina”, poi viene trascinato in un burrone e sbranato: il video choc pubblicato da Omar Farang Zin prima della morte

