CMcom – Quanto guadagna Ricci al Milan

Il calcio italiano si appresta a scrivere un nuovo capitolo con il trasferimento di Samuele Ricci al Milan. Dopo mesi di negoziati, i rossoneri hanno finalizzato l’accordo con il Torino, assicurandosi un talento promettente per i prossimi anni. Ma quanto guadagna Ricci in questa nuova avventura? Scopriamolo insieme e analizzando i dettagli del suo contratto per capire cosa lo rende uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico.

2025-07-03 21:51:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Un anno fa i primi contatti, in questi giorni l’affondo decisivo con la firma su un contratto di 4 anni più l’opzione per il quinto L’ha seguito, osservato, cercato, si è informato e già un anno fa aveva iniziato i contatti: il Milan era da tempo su Samuele Ricci, ma nelle ultime settimane ha prima accelerato la trattativa col Torino per poi chiuderla definitivamente. Quando il centrocampista classe 2001 a gennaio scorso aveva firmato il rinnovo fino al 2028, il presidente Cairo gli aveva fatto una promessa: “ Se arrivano offerte dai 25 milioni in su ti lascio partire “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

