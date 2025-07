Tumori una piattaforma super intelligente per dare svago ai piccoli pazienti

Un nuovo progetto innovativo sta portando un sorriso nei volti dei più piccoli affetti da tumore presso il reparto oncologico del Salesi di Ancona. Grazie a Edutainment4Care, una piattaforma intelligente che combina tecnologia e divertimento, i bambini possono vivere momenti di svago e sollievo durante il percorso di cura. Un esempio concreto di come l'innovazione possa fare la differenza nella vita dei pazienti più fragili, trasformando la sfida in una speranza di leggerezza.

Ancona, 4 luglio 2025 – La tecnologia regala qualche momento di ‘svago’ ad alcuni piccoli pazienti oncologici del Salesi. Merito di Edutainment4Care, il progetto di ricerca nato dalla partnership tra il Laboratorio di Modellistica analisi e controllo dei sistemi dinamici del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università Politecnica delle Marche, la Fondazione Salesi, il Distretto 108A Lions Club, Ancybernetics (spin-off dell’UNIVPM) e TALENT, specializzata in tecnologie per l’educazione. Obiettivi: migliorare la qualità di vita dei pazienti, umanizzare le cure, ridurre l’isolamento e lo svantaggio educativo legato a lunghe degenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumori, una piattaforma super intelligente per dare svago ai piccoli pazienti

In questa notizia si parla di: pazienti - svago - tumori - piattaforma

