L’ex prefetta De Miro | Viale Città di Cutro mi turba Rievoca la mafia si cambi nome

In un gesto simbolico e di forte impatto, Antonella De Miro, ex-prefetto e protagonista nella lotta alla criminalità organizzata, propone di rinominare il viale dedicato a Cutro in “Città libera da tutte le mafie”. Un’iniziativa che mira a cancellare le ombre del passato e a rafforzare il messaggio di legalità. La richiesta, simbolo di lotta e speranza, apre una riflessione sulla memoria e il futuro delle nostre comunità.

Reggio Emilia, 4 luglio 2025 – Cambiare il nome del viale intitolato alla “città di Cutro”, sostituendolo con quello di città “libera da tutte le mafie”. A chiederlo al Comune di Reggio Emilia è Antonella De Miro, ex prefetto dal 2009 al 2014, e figura chiave nella lotta alle cosche di ‘ndrangheta infiltrate nell’economia locale. Proprio De Miro (in pensione dal 2020) ha infatti avviato la stagione delle interdittive antimafia nei confronti delle aziende riconducibili ai clan, colpendoli così direttamente nei loro interessi economici. L’ex “prefetto di ferro” reggiano è tornata martedì scorso in Emilia per ricevere la cittadinanza onoraria a Rubiera e, nel suo intervento ha detto: «Mi turba vedere, arrivando a Reggio, la grande arteria di collegamento col centro città intitolata tutt’oggi alla città di Cutro, nonostante il riferimento a Cutro evochi ai più la ‘ndrangheta reggiana che pretendeva di comandare la città». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it