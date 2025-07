Bajani ' grato a tutti quelli che hanno creduto in me'

"Sono ventidue anni che pubblico libri. Gratitudine per tutti quelli che hanno creduto in me, i lettori, gli editori. Quest'anno sono i 60 anni della Feltrinelli che ha creduto in me". Lo ha detto Andrea Bajani, emozionato all'annuncio della vittoria del Premio Strega 2025 bevendo dalla bottiglia del liquore Strega. "La letteratura è contraddire la versione ufficiale" ha aggiunto lo scrittore.

