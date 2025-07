Macerata in lutto addio alla prof Maria Letizia Perri | Impronta indelebile

Macerata piange la scomparsa della professoressa Maria Letizia Perri, figura amatissima e stimata che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della comunità accademica e non solo. La sua passione per filosofia, etica e politica ha ispirato generazioni di studenti e colleghi, regalando un’eredità intellettuale di grande valore. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile, ma anche un esempio duraturo di dedizione e saggezza. La sua memoria continuerà a vivere attraverso le sue parole e i suoi insegnamenti.

Macerata, 4 luglio 2025 – All'età di 72 anni è morta ieri mattina, all'ospedale di San Severino, Maria Letizia Perri, già docente di Filosofia della Storia all'università di Macerata, in cui ha iniziato la sua carriera nel 1975. Nel 1981 è diventata ricercatrice e, dal 2002, docente associata di Filosofia fino novembre 2011. Ha concentrato le sue riflessioni su temi tra etica, antropologia e politica, con una attenzione particolare al pensiero di Jürgen Habermas («Il mutamento di paradigma e la patologia sociale in Jürgen Habermas», Ancona 1994), e allo spazio dell'umano dopo e oltre la modernità («L'uomo per l'umano.