Trump oggi partono le lettere sui dazi ai Paesi colpiti

Oggi segnala una svolta nel fronte commerciale: Donald Trump annuncia l'invio delle lettere ufficiali sui dazi ai paesi coinvolti, con l’obiettivo di trovare un accordo entro il 9 luglio. Nonostante le precedenti affermazioni, questa iniziativa rappresenta un passo concreto per chiarire le tariffe e stabilire nuove negoziazioni. In un clima di attesa e tensione, le prossime settimane saranno decisive per il futuro del commercio globale.

Donald Trump ha dichiarato che intende iniziare a inviare oggi le lettere per informare i partner commerciali dei dazi per trovare un accordo entro il 9 luglio, anche se sono giorni che dice di aver già mandato i messaggi. "Intendo mandare una lettera spiegare quali dazi pagheranno", ha dichiarato ai giornalisti al seguito. "È molto più semplice. Invieremo alcune lettere a partire da domani", oggi in Italia.

Trump: "Lettere a 150 Paesi sui dazi" | "Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prosegue la sua visita nei Paesi del Golfo, con gli Emirati Arabi come tappa odierna.

Trump: 'Oggi partono le lettere sui dazi ai Paesi colpiti per raggiungere gli accordi prima della scadenza del 9 luglio'

Trump: "Lettere a 150 Paesi sui dazi" | "Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prosegue la sua visita nei Paesi del Golfo, con gli Emirati Arabi come tappa odierna.

Dazi, no alle richieste dell’Europa. Trump minaccia ancora: “Non concedo deroghe” - Nonostante tutto Sefcovic vola a Washington per cercare di portare a casa un pre- Secondo repubblica.it