Guida alla buona ragazza per un thriller avvincente in arrivo a luglio

nato verso territori inesplorati, dove suspense e mistero si intrecciano in un racconto che terrà i lettori col fiato sospeso fino all'ultima pagina. Con questa nuova opera, Holly Jackson si prepara a ridefinire i confini del suo talento e a regalare un thriller che lascerà il segno nel cuore degli appassionati del genere. Preparatevi a immergervi in un'avventura letteraria irresistibile che vi catturerà sin dalle prime battute.

Nel panorama della narrativa thriller, l’autrice di successo Holly Jackson si prepara a sorprendere il pubblico con un nuovo progetto che segna una svolta significativa nella sua carriera. Dopo aver conquistato i lettori con la serie A Good Girl’s Guide to Murder, ora si appresta a esplorare un genere rivolto a un pubblico adulto, promettendo una narrazione più oscura e avvincente. La novità, attesa per luglio 2025, rappresenta un passo importante per l’autrice, che intende consolidare la propria presenza nel mondo dei romanzi thriller oltre i confini del Young Adult. a good girl’s guide to murder: la nuova frontiera di holly jackson. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Guida alla buona ragazza per un thriller avvincente in arrivo a luglio

In questa notizia si parla di: thriller - avvincente - luglio - guida

Austin Butler e Matt Smith in un thriller criminale avvincente da non perdere - In attesa del lancio, il nuovo thriller criminale con Austin Butler e Matt Smith promette suspense e adrenalina.

Martedì’ 1 luglio alle 21.30 vi aspettiamo al Chiardiluna Cinema per la proiezione di "Il giurato numero 2", il nuovo film diretto da Clint Eastwood che ci porta dentro un’aula di tribunale tra verità scomode e dilemmi morali. Un legal thriller avvincente che espl - facebook.com Vai su Facebook

Le 70 migliori Serie TV Netflix da vedere a Luglio 2025; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Luglio 2025; 30 film da guardare su Disney+ – Lista aggiornata a luglio 2025.

thriller avvincente e diabolico - Il caso Thomas Crawford (2007) - MYmovies.it - Un uomo uccide la moglie dopo aver scoperto che lo tradiva con un altro uomo, e fa ricadere le ... Da mymovies.it