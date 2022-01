Traffico Roma del 24-01-2022 ore 08:00 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto primi rallentamenti per immettersi sul raccordo per il Traffico che arriva dalla diramazione di Roma sud poi lungo la carreggiata interna del raccordo rallentamenti sono segnalati tra la diramazione e l’appia Traffico e rallentamenti sull’Appia stessa tra Ciampino e del raccordo anulare rallentato il Traffico anche sul percorso Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est e sulla vicina via Tiburtina tra Settecamini e Tor Cervara rallentamenti in entrata a Roma Nord sulla Cassia e Flaminia Per quanto riguarda il porto pubblico sono rallentati i treni della Roma Tivoli per un guasto ad un passaggio a livello nei pressi di Guidonia corse straordinarie invece in mattinata sulla ferrovia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto primi rallentamenti per immettersi sul raccordo per ilche arriva dalla diramazione disud poi lungo la carreggiata interna del raccordo rallentamenti sono segnalati tra la diramazione e l’appiae rallentamenti sull’Appia stessa tra Ciampino e del raccordo anulare rallentato ilanche sul percorso Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est e sulla vicina via Tiburtina tra Settecamini e Tor Cervara rallentamenti in entrata aNord sulla Cassia e Flaminia Per quanto riguarda il porto pubblico sono rallentati i treni dellaTivoli per un guasto ad un passaggio a livello nei pressi di Guidonia corse straordinarie invece in mattinata sulla ferrovia ...

