Rai Scoglio 24 e le inchieste di Giovanna Botteri: questa sera a Striscia la Notizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) questa sera a Rai Scoglio 24, la rubrica curata dall’inviato Pinuccio sugli sprechi della RAI si parla di Giovanna Botteri. Ecco tutte le anticipazioni. Rai Scoglio 24, Giovanna Botteri e le inchieste Dopo gli “scoop” dalla Cina su rose fiorite ed ex contadini tibetani ora albergatori felici, la giornalista Rai Giovanna Botteri – che è stata trasferita dalla sede di Pechino a quella di Parigi – continua impavidamente a sfornare “grandi inchieste”. Memorabile quella sul treno Frecciarossa 9292 «arrivato spaccando il secondo alla Gare de Lyon» (Tg3 del 18 dicembre 2021) o quella sulla partenza del telescopio spaziale James Webb, «il più grande del mondo» (Tg3 del 25 dicembre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)a Rai24, la rubrica curata dall’inviato Pinuccio sugli sprechi della RAI si parla di. Ecco tutte le anticipazioni. Rai24,e leDopo gli “scoop” dalla Cina su rose fiorite ed ex contadini tibetani ora albergatori felici, la giornalista Rai– che è stata trasferita dalla sede di Pechino a quella di Parigi – continua impavidamente a sfornare “grandi”. Memorabile quella sul treno Frecciarossa 9292 «arrivato spaccando il secondo alla Gare de Lyon» (Tg3 del 18 dicembre 2021) o quella sulla partenza del telescopio spaziale James Webb, «il più grande del mondo» (Tg3 del 25 dicembre ...

Advertising

MSator : RT @AllePalaiesi: Vorrei tanto vedere in tvpubblica RAI personaggi come il dottore Frajese e dott.ssa Balanzoni e scienziati come prof.ssa… - AllePalaiesi : Vorrei tanto vedere in tvpubblica RAI personaggi come il dottore Frajese e dott.ssa Balanzoni e scienziati come pro… - GenteVipNews : Stasera a Striscia la notizia su Rai scoglio 24, Pinuccio svela la talpa Rai -