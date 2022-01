Quirinale | prima fumata nera Al via la trattativa tra Letta | Salvini e Conte

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - lorepregliasco : Comunque ricordo agli ansiosi che l'ultima volta che si era trovato un accordo su un nome per la prima votazione...… - lorepregliasco : Amici ansiosi di Twitter, attenzione: 10 volte su 12 il Presidente della Repubblica è stato eletto non prima del qu… - JoeChip77 : RT @LiveSpinoza: Quirinale, prima fumata nera: sono i coglioni di Mattarella. [@Vatuttobene_] - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, appena concluso lo spoglio: ecco i risultati. Raggiunti i 672 voti necessari, ma... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale prima

Ore 20.05 - Lo spoglio è iniziato: lascheda è 'bianca' Si è conclusa nell'Aula di Montecitorio lavotazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per ...... in sedia a rotelle accompagnato da un assistente, è stato il primo a votare nellagiornata. ... la diretta del voto per il: incontro Salvini - Letta 'apre il dialogo' GUARDA IL VIDEOIn un clima di grande confusione si è avviato il primo voto per l'elezione del presidente della ... nel centrodestra persistono le difficoltà su un suo trasferimento al Quirinale. Attivissimo è ...Quirinale, Nicola Lupo: il presidente figura chiave, non è ceremonial role. Intervista al professore di diritto delle Assemblee elettive. "Svolge un ruolo cruciale, soprattutto quando non ci sono chia ...