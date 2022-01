Quirinale | Pd - Leu e M5s | scheda bianca a primo voto

Advertising

News24_it : Quirinale, la diretta dell'elezione del presidente della Repubblica - Prima chiama alle 15, Pd-M5S-LeU confermano l… - LaNotiziaTweet : Verso la fumata nera per il Quirinale. #Pd, #M5S e Leu confermano scheda bianca al primo voto. #Conte: “Non vogliam… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Bastava conoscere la politica e la storia recente. Auguri ad Enrico #Letta, chiamato a gestire un imprevisto ampiamente… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUIRINALE oggi prima votazione: M5S, PD e LeU partono dalla scheda bianca I gialloro… - GiovanniRoi : Quirinale, M5s-Pd-Leu: nome condiviso martedì o mercoledì | Salvini: 'Spostare Draghi da Palazzo Chigi è pericoloso… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Leu

...dai numeri delle forze politiche e dai voti necessari per eleggere l'inquilino del. ... seguito da Pd (133),(18), Centro Democratico (6) e Azione - +Europa (5). I delegati regionali sono ...E' evidente che l'accordo sulporta con sé anche un patto di legislatura per arrivare ... Confermato anche alla Salute Roberto Speranza , unico rappresentante di quel che resta di, ormai ...Oggi vertice Letta-Salvini. il nome di Riccardi non regge. Dalle 15 il voto dei senatori a vita. La presidenza della Camera ha deciso di adottare ...Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica. ORE 12.02 - «Comunque vada, noi sosterremo il ritorno alle urne anche perché il mandato di Draghi, a ...