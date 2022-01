**Quirinale: Draghi 'scompare da radar', voci di contatti con leader, torna il 'where is Mario?'** (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Prima Matteo Salvini, poi Enrico Letta. E forse, al telefono -per via dei problemi di salute- Silvio Berlusconi. Si rincorrono le voci di contatti, in queste ore decisive, tra i leader delle maggiori forze politiche e il presidente del Consiglio. Anche se smentite dai rispettivi staff. Mentre a Palazzo Chigi, intanto, torna con forza il refrain 'where is Mario?', frase che i media statunitensi attribuivano all'ex Presidente Usa Barack Obama, che negli snodi economici più complessi della sua presidenza era solito chiedere al suo staff di raggiungere al telefono Mario Draghi, per un consiglio, un confronto, un consulto. Anche oggi nella sala stampa di Palazzo Chigi e nella piazzale antistante l'ingresso della sede del governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Prima Matteo Salvini, poi Enrico Letta. E forse, al telefono -per via dei problemi di salute- Silvio Berlusconi. Si rincorrono ledi, in queste ore decisive, tra idelle maggiori forze politiche e il presidente del Consiglio. Anche se smentite dai rispettivi staff. Mentre a Palazzo Chigi, intanto,con forza il refrain 'is?', frase che i media statunitensi attribuivano all'ex Presidente Usa Barack Obama, che negli snodi economici più complessi della sua presidenza era solito chiedere al suo staff di raggiungere al telefono, per un consiglio, un confronto, un consulto. Anche oggi nella sala stampa di Palazzo Chigi e nella piazzale antistante l'ingresso della sede del governo ...

silvia_sb_ : I partiti stanno dando l’impressione di non volere Draghi né al Quirinale né al governo. - ale_dibattista : No a Draghi al Quirinale! La mia intervista a @SkyTG24 ?? - AndreaVallascas : Si parla solo di Quirinale e il Paese sprofonda. Crisi sociale, giuridica ed economica di una violenza eccezionale,… - AiseStampa : Quirinale/ Sondaggio We The Italians: Mario Draghi il preferito degli italo-americani - Rosy81246645 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Le voci che danno le condizioni di salute di Draghi in netto aggravamento sembrano confermate. Fonti vicine agli ambie… -