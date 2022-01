Oggi 77.696 casi e 352 morti. Pregliasco: «Discesa in vista, ma con Rt sopra 1 i contagi sono ancora in crescita» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se sui contagi il bollettino quotidiano della Protezione Civile e del ministero della Salute registra dati in flessione con 77.696 nuovi positivi, i riscontri sulle vittime denunciano cifre sempre scoraggianti: altri 352 morti. Dati che fanno dire al professor Pregliasco che, a sua detta, «la Discesa della curva dei contagi è solo in vista»… Comunque, nelle ultime 24 ore sono stati processati 519.293 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15%. Le terapie intensive sono 1.685, lo stesso numero di domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. E ancora. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 19.862, cioè 235 in più rispetto a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se suiil bollettino quotidiano della Protezione Civile e del ministero della Salute registra dati in flessione con 77.696 nuovi positivi, i riscontri sulle vittime denunciano cifre sempre scoraggianti: altri 352. Dati che fanno dire al professorche, a sua detta, «ladella curva deiè solo in»… Comunque, nelle ultime 24 orestati processati 519.293 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15%. Le terapie intensive1.685, lo stesso numero di domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri101. E. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinariinvece 19.862, cioè 235 in più rispetto a ...

