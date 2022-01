“Non me ne importa nulla”: bomba a sorpresa al GF Vip, la storia d’amore è già finita [VIDEO] (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip rischia di essere già finita una recentissima storia d’amore: le immagini e le parole sono durissime Il cast del GF Vip (screenshot Mediaset Infinity)Il Grande Fratello Vip è pronto in qualsiasi momento ad offrire al pubblico confessioni inaspettate e cambiamenti di strategia imprevedibili. Inoltre, nella casa più spiata d’Italia nascono anche sentimenti importanti ma soprattutto nuove storie d’amore. Così come nascono, alcune terminano anche velocemente e l’ultima delusione risale ormai a pochissime ore fa. Nel corso della serata di ieri, al GF Vip è arrivata una rivelazione a sorpresa di Barù. Il noto enologo ha commentato il suo rapporto con la principessina Jessica Selassié: le sue parole sono però parse decisive ma soprattutto sembrano confermare una vera e ... Leggi su specialmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip rischia di essere giàuna recentissima: le immagini e le parole sono durissime Il cast del GF Vip (screenshot Mediaset Infinity)Il Grande Fratello Vip è pronto in qualsiasi momento ad offrire al pubblico confessioni inaspettate e cambiamenti di strategia imprevedibili. Inoltre, nella casa più spiata d’Italia nascono anche sentimentinti ma soprattutto nuove storie. Così come nascono, alcune terminano anche velocemente e l’ultima delusione risale ormai a pochissime ore fa. Nel corso della serata di ieri, al GF Vip è arrivata una rivelazione adi Barù. Il noto enologo ha commentato il suo rapporto con la principessina Jessica Selassié: le sue parole sono però parse decisive ma soprattutto sembrano confermare una vera e ...

Ultime Notizie dalla rete : Non importa Nathaly Caldonazzo/ Prende le distanze da Soleil: 'Si tenesse tutto il suo trono' Non la conoscevo prima non la conoscerò dopo e non mi importa conoscerla '. Le parole dell'attrice hanno trovato il consenso di Miriana che ha replicato: " Secondo me è una bambina che urla la sua ...

