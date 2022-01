“Non è più tollerato”: la scomparsa di Tamana Zaryabi Paryani (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si chiama Tamana Zaryabi Paryani e appartiene a un gruppo dal nome traducibile come “Cercatori di Giustizia” che ha organizzato diverse manifestazioni a Kabul. Parlare di lei significa rimarcare la pericolosità del regime talebano, al punto che financo usare un tempo verbale certo per riferirvisi diviene impossibile. Dopo una irruzione dei talebani in casa sua, dell’attivista e delle tre sorelle si sono perse le tracce. Un portavoce dell’intelligence talebana ha dichiarato in merito che “insultare i valori religiosi e nazionali del popolo afghano non è più tollerato”. Tamana Zaryabi Paryani e la manifestazione contro il velo obbligatorio “Non è più tollerato” scrive su Twitter Khalid Hamraz. Il messaggio è chiaro: è meglio non opporsi. Non c’è libertà di espressione, ma solo una serie di imposizioni cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si chiamae appartiene a un gruppo dal nome traducibile come “Cercatori di Giustizia” che ha organizzato diverse manifestazioni a Kabul. Parlare di lei significa rimarcare la pericolosità del regime talebano, al punto che financo usare un tempo verbale certo per riferirvisi diviene impossibile. Dopo una irruzione dei talebani in casa sua, dell’attivista e delle tre sorelle si sono perse le tracce. Un portavoce dell’intelligence talebana ha dichiarato in merito che “insultare i valori religiosi e nazionali del popolo afghano non è più”.e la manifestazione contro il velo obbligatorio “Non è più” scrive su Twitter Khalid Hamraz. Il messaggio è chiaro: è meglio non opporsi. Non c’è libertà di espressione, ma solo una serie di imposizioni cui ...

