Net | la seconda palla sul caro energia

Appassionati e non, hanno seguito le vicende di Djokovic in terra di Australia. Un modo (per cercare) di distrarci dalle vicende più rilevanti e importanti di casa nostra sul caro energia. E così ne utilizzo il linguaggio per sottolineare alcuni aspetti. Abbiamo letto le diverse sintesi apparse sui quotidiani riferite al nuovo decreto legge, approvato lo scorso venerdì, che conterrebbe alcuni articoli sull'emergenza del caro energia. Da quello che ho letto, anticipo una valutazione, ovviamente riferita a bozze e testi non ufficiali. Riprendendo la metafora tennistica, mi sembra che sia un "net", cioè siamo finiti in rete. Perché? Provo a spiegarlo. La "riduzione oneri di sistema" per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWh tocca marginalmente le imprese energivore vere ...

