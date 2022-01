Lampedusa, hotspot al collasso: 418 imbarcati sulla nave quarantena. Geo Barents senza porto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ondata di sbarchi a Lampedusa. Nelle ultime 24 ore si è assistito a un vero e proprio assalto all’isola più grande delle Pelagie. La tregua è durata solo un paio di settimane. Già da giorni sono ripresi gli approdi. L’altro ieri si è registrato anche un nuovo maxi sbarco: 305 persone. Un barcone sovraccarico è stata intercettato dagli uomini della Capitaneria di porto. A una ventina di miglia dalle coste. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli. Lampedusa, hotspot al collasso Come sempre è stata avviata la macchina dei trasferimenti per alleggerire la pressione sull’hotspot ormai al collasso. Ieri 418 ospiti del centro di contrada Imbriacola sono stati imbarcati sulla nave quarantena. A disporre ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ondata di sbarchi a. Nelle ultime 24 ore si è assistito a un vero e proprio assalto all’isola più grande delle Pelagie. La tregua è durata solo un paio di settimane. Già da giorni sono ripresi gli approdi. L’altro ieri si è registrato anche un nuovo maxi sbarco: 305 persone. Un barcone sovraccarico è stata intercettato dagli uomini della Capitaneria di. A una ventina di miglia dalle coste. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli.alCome sempre è stata avviata la macchina dei trasferimenti per alleggerire la pressione sull’ormai al. Ieri 418 ospiti del centro di contrada Imbriacola sono stati. A disporre ...

