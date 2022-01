Jannik Sinner dopo Berrettini | batte De Minaur in tre set e si qualifica ai quarti Due italiani mai così avanti agli Australian Open

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ultima volta era successo nel 1973, al Roland Garros: Panatta e Bertolucci neidi uno slam. A Melbourne non era mai accaduto. Fino a oggi, quandosi è sbarazzato con poca difficoltà dell’o Alex Dein tre set (7-6, 6-3, 6-4) e si èto aidi finale degli. Un traguardo già raggiunto da Matteo, che martedì sfiderà il francese Gael Monfils per conquistare le semifinali del torneo Atp.è stato lucido a contenere l’esuberanza di Denei primi game del match, quando l’o ha provato a sfruttare l’euforia del pubblico di casa per prendere slancio. Il 20enne altoatesino, ...

sconfigge 3 - 0 (6 - 7, 3 - 6, 6 - 4) l'australiano Alex De Minaur, che ha messo in difficoltà l'italiano solo nel primo set, e approda ai quarti di finale degli Australian Open, dove ...Il Frecciarossa del tennis non guarda in faccia nessuno. E questa volta tritura, per la terza volta su altrettanti incroci, un ottimo Alex De Minaur in tre set: 7 - 6 6 - 3 6 - 4., a 20 anni e mezzo, raggiunge così Matteo Berrettini ai quarti dell'Australian Open eguagliando un precedente che risale al Roland Garros del 1973, quando ci riuscirono Adriano Panatta e ...Impresa di Jannik Sinner ai quarti degli Australian Open dopo aver eliminato l'avversario storico Alex DeMinaur: Italia nella storia con Berrettini.Jannik Sinner da sogno. Dopo Matteo Berrettini, un altro italiano vola ai quarti di finale degli Australian Open. L'altoatesino ha battuto il beniamino di casa Alex de Minaur (originario ...