Decoder DVB-T2 gratis: a chi spetta e quando arriveranno (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mese di gennaio 2022 rappresenta un periodo di grande cambiamento per quanto riguarda la nostra televisione. Con l’arrivo del nuovo digitale terrestre sarà opportuno andare a sostituire i vecchi Decoder TV, che non sono compatibili con l’ultima tecnologia del DTT. In seguito all’ultimo refarming, si resta in attesa di altre novità fino a quando non avverrà il passaggio definitivo che condurrà l’Italia all’utilizzo del DVB-T2 e alla tecnologia di trasmissione MPEG-4 in alta definizione. Affinché tale switch-off sia di semplice passaggio, per agevolare gli utenti che non hanno la possibilità di comprare una nuova TV, il Governo ha intrapreso diversi provvedimenti. Uno dei tanti riguarda il bonus TV: vi è anche una categoria che riceverà in maniera del tutto gratuita un Decoder DVB-T2, ed è stata anche annunciata la data ufficiale ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mese di gennaio 2022 rappresenta un periodo di grande cambiamento per quanto riguarda la nostra televisione. Con l’arrivo del nuovo digitale terrestre sarà opportuno andare a sostituire i vecchiTV, che non sono compatibili con l’ultima tecnologia del DTT. In seguito all’ultimo refarming, si resta in attesa di altre novità fino anon avverrà il passaggio definitivo che condurrà l’Italia all’utilizzo del DVB-T2 e alla tecnologia di trasmissione MPEG-4 in alta definizione. Affinché tale switch-off sia di semplice passaggio, per agevolare gli utenti che non hanno la possibilità di comprare una nuova TV, il Governo ha intrapreso diversi provvedimenti. Uno dei tanti riguarda il bonus TV: vi è anche una categoria che riceverà in maniera del tutto gratuita unDVB-T2, ed è stata anche annunciata la data ufficiale ...

Advertising

UPrezzo : ??Quale decoder compatibile con lo standard DVB T2 possiamo acquistare per non dover cambiare la TV? Ecco una selezi… - mmpbowen : @webecodibergamo Occhio che non è così, i canali 501 - 505 sono i canali in alta definizione ma con trasmissione in… - TutorSconti : ?? PRODOTTO :TS 30286 ?? NOME : DECODER RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE HD DVB T3 USB CON PRESA SCART TELEVISIONE ?? PR… - testnapproved : Leelbox Decoder Digitale Terrestre, DVB-T2 Ricevitore Digitale Terrestre HDMI Full HD 1080P H.265 HEVC Main 10 Bit… - CouponsSconti : ?? Emos Decoder DVB-T2, recivitore digitale terrestre H.265 HEVC HD con connessione USB, HDMI, SCART e coassiale, te… -