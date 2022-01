Covid, Oms: “In Europa 99 morti all’ora in 2 anni” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Con una velocità senza precedenti la variante Omicron “sta sostituendo Delta”. E “sebbene sembri causare malattie molto meno gravi rispetto a Delta, stiamo ancora assistendo a un rapido aumento dei ricoveri, a causa dell’ampio numero di contagi”. E’ il quadro tracciato da Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa. A questo si aggiunge il carico” che deriva dalla precedente variante “Delta, che non è stato del tutto superato, e anche l’elevato numero di ricoveri incidentali. Fortunatamente, i ricoveri con Omicron finiscono molto meno frequentemente con la terapia intensiva. Come previsto, la maggior parte delle persone che necessitano di cure intensive in tutta la regione europea non sono vaccinate”. E’ tempo di bilanci, a due anni dall’inizio della pandemia. E Kluge, in una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Con una velocità senza precedenti la variante Omicron “sta sostituendo Delta”. E “sebbene sembri causare malattie molto meno gravi rispetto a Delta, stiamo ancora assistendo a un rapido aumento dei ricoveri, a causa dell’ampio numero di contagi”. E’ il quadro tracciato da Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’. A questo si aggiunge il carico” che deriva dalla precedente variante “Delta, che non è stato del tutto superato, e anche l’elevato numero di ricoveri incidentali. Fortunatamente, i ricoveri con Omicron finiscono molto meno frequentemente con la terapia intensiva. Come previsto, la maggior parte delle persone che necessitano di cure intensive in tutta la regione europea non sono vaccinate”. E’ tempo di bilanci, a duedall’inizio della pandemia. E Kluge, in una ...

