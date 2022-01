Chi sono i figli di Pierferdinando Casini: Benedetta, Maria Carolina Caterina e Francesco (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ecco chi sono Benedetta, Maria Carolina Caterina e Francesco, i figli che Pier Ferdinando Casini ha avuto con Roberta Lubich e Azzurra Caltagirone. Pier Ferdinando Casini ha quattro figli ed è stato sposato due volte: prima con Roberta Lubich, da cui ha avuto Benedetta e Maria Carolina, ed in seguito con Azzurra Caltagirone, figlia del celebre editore ed imprenditore italiano, con la quale ha messo al mondo Caterina e Francesco. Dopo la separazione consensuale dalla Lubich, avvenuta nel 1998, e il successivo divorzio, Casini intraprese una nuova relazione sentimentale con Azzurra Caltagirone, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ecco chi, iche Pier Ferdinandoha avuto con Roberta Lubich e Azzurra Caltagirone. Pier Ferdinandoha quattroed è stato sposato due volte: prima con Roberta Lubich, da cui ha avuto, ed in seguito con Azzurra Caltagirone,a del celebre editore ed imprenditore italiano, con la quale ha messo al mondo. Dopo la separazione consensuale dalla Lubich, avvenuta nel 1998, e il successivo divorzio,intraprese una nuova relazione sentimentale con Azzurra Caltagirone, ...

