Australian Open, Stefanos Tsitsipas: "Berrettini serve meglio di Sinner, ma ha meno sangue freddo" (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stefanos Tsitsipas è stato l'ultimo del lotto a staccare il pass per i quarti di finale degli Australian Open 2022, dopo aver regolato in rimonta per 3-2 l'americano Taylor Fritz in un ottavo davvero molto complicato. Il greco se la vedrà al prossimo turno con l'azzurro Jannik Sinner, ma sarà costretto ad elevare il suo livello di gioco per poter avere maggiori chance di vittoria tra due giorni. "Mi sentivo come se ci fossero dei momenti in cui mi sono messo sulla difensiva e non stavo cercando di tirare troppo, e continuavo a parlare da solo e continuavo a dire: 'Colpisci la palla, prenditi il rischio'. Alla fine parlare da solo mi ha aiutato, quella voce è diventata una realtà nel quinto set. Bene, sono giunto alla conclusione che non posso stare troppo tempo a difendermi, non posso stare troppo ...

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Mercoledì prossimo Jannik Sinner si giocherà l'ingresso nella sua possibile prima semifinale Slam agli Australian Open co… - Galbomer : RT @Alenize82: A volte mi pare che non ci si renda contro del momento clamoroso che sta vivendo il #Tennis italiano, in particolare con #Be… -