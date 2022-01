Australian Open 2022, Cornet batte Halep e vola ai quarti: le lacrime della francese (VIDEO) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una bella realtà quella di Alize Cornet. La francese ha sconfitto in tre set (6-4 3-6 6-4) Simona Halep conquistando il pass per i quarti di finale degli Australian Open 2022. Per la transalpina si tratta del primo quarto a livello slam, raggiunto solamente alla sua 63esima presenza. Tanta l’emozione in campo al termine del match, con le lacrime di Cornet e del suo allenatore per l’incredibile obiettivo raggiunto. Di seguito il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una bella realtà quella di Alize. Laha sconfitto in tre set (6-4 3-6 6-4) Simonaconquistando il pass per idi finale degli. Per la transalpina si tratta del primo quarto a livello slam, raggiunto solamente alla sua 63esima presenza. Tanta l’emozione in campo al termine del match, con ledie del suo allenatore per l’incredibile obiettivo raggiunto. Di seguito il. SportFace.

