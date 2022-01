TgLa7d del 23 gennaio 2022

(Di domenica 23 gennaio 2022) Per il Quirinale attesa una rosa di nomi da Salvini Pd - Leu - M5s: tavolo congiunto per nome condiviso Verso i 10 milioni di contagiati da inizio pandemia Scontri No Vax a Bruxelles, polizia usa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TgLa7d del

TG La7

Per il Quirinale attesa una rosa di nomi da Salvini Pd - Leu - M5s: tavolo congiunto per nome condiviso Verso i 10 milioni di contagiati da inizio pandemia Scontri No Vax a Bruxelles, polizia usa ...Quirinale, Berlusconi non ha deciso su candidatura Primi segnali di stabilità nel numero dei contagi Misure Dpcm, monta la proteste di alcune categorie L'inverno non ferma i migranti: oltre 500 ...Distinto in 'base', 'rafforzato' e 'booster', il green pass è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Cod ...