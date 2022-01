"Quirinale, presidente arbitro non giocatore" (Di domenica 23 gennaio 2022) "Sia detto sottovoce e con il dovuto riguardo: tutta questa enfasi sul Quirinale sta diventando eccessiva e quasi ossessiva. Come se la disputa intorno al Colle, e l'indomani l'auspicata celebrazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) "Sia detto sottovoce e con il dovuto riguardo: tutta questa enfasi sulsta diventando eccessiva e quasi ossessiva. Come se la disputa intorno al Colle, e l'indomani l'auspicata celebrazione ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella all’Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno gi… - Agenzia_Ansa : Anche i giovani vogliono entrare nel dibattito del momento: l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, indic… - petergomezblog : Quirinale, la rivelazione di Gomez: 'Le forze politiche stanno parlando della Belloni presidente della Repubblica' - Testament73 : RT @giubileif: Berlusconi meriterebbe di diventare Presidente della Repubblica solo per gli avversari che si ritrova come Mattia Santori, i… - cuba98w : RT @LeleCorvi: Si parte. Oggi su @ilmanifesto —— #ilmanifesto #satira #vignette #LeleCorvi #PresidentedellaRepubblica #italia #presidente… -