Quirinale | Lupi | “Da Berlusconi sacrificio | ora unità e dialogo”

(Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – “La fermo. Non è stato un passo indietro ma in avanti”. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, Maurizio, leader di Noi con l’Italia ed ex ministro dei Trasporti. Lo crede davvero? “Certo. Lui si è assunto la responsabilità di non andare a vedere se i voti erano sufficienti. Ed era l’unico che aveva la possibilità di farcela”. Allora perchè non ha tentato? “Ha preferito fare il”.? “Per sapere se aveva o no i voti avrebbe dovuto aspettare la quarta votazione. Invece ha lasciato più spazio di manovra al. E in questo modo ha rimesso addirittura nell’angolo il Centrosinistra”. In che modo? “Adesso non potranno più mettere veti su tutti i nostri candidati”. E ancora: “Noi abbiamo individuato un metodo. Da subito Matteo Salvini dialogherà con tutti per individuare una ...

La rinuncia di Silvio Berlusconi alla corsa per il Quirinale non va interpretata com un passo indietro per Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia.