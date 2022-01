Quando gioca Matteo Berrettini contro Carreno Busta: orario e programma Australian Open 2022, canale tv, streaming (Di domenica 23 gennaio 2022) Gli Australian Open vedranno scattare domani, domenica 23 gennaio, gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam del 2022 del tennis. In singolare sarà in campo l’azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 7. LIVE Berrettini-Carreno Busta, Australian Open 2022 in DIRETTA: si inizia dopo Barty-Anisimova Stamane è stato rilasciato l’ordine di gioco di domenica 23 gennaio: l’italiano sa già che sarà atteso dal difficile match contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 19 del tabellone, nel 5° match dall’1.00 sulla Rod Laver Arena, dove però ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Glivedranno scattare domani, domenica 23 gennaio, gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam deldel tennis. In singolare sarà in campo l’azzurro, testa di serie numero 7. LIVEin DIRETTA: si inizia dopo Barty-Anisimova Stamane è stato rilasciato l’ordine di gioco di domenica 23 gennaio: l’italiano sa già che sarà atteso dal difficile matchlo spagnolo Pablo, numero 19 del tabellone, nel 5° match dall’1.00 sulla Rod Laver Arena, dove però ...

