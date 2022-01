Milan-Juventus 0-0, l’Inter allunga in vetta (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Finisce 0-0 il big match della 23esima giornata di Serie A tra Milan e Juventus, a San Siro finisce a reti bianche, risultato che permette al Milan di agganciare il Napoli al secondo posto con 49 punti, 4 in meno dell’Inter capolista, quinta la formazione bianconera a 42 punti, uno in meno dell’Atalanta. LA PARTITA – Inizio di partita vivace, è Cuadrado direttamente da corner a scaldare le mani a Maignan, poco dopo tentativo dalla distanza di Leao fuori misura. Al 12? affondo di Cuadrado, il colombiano trova lo spazio per il tiro dal limite ma il sinistro è largo. Al 20? fraseggio Messias-Leao con palla per il portoghese che con un rasoterra obbliga Szczesny ad una parata non facile. Sul fronte opposto Dybala tenta un tiro a giro da posizione defilata fuori misura. Problemi per Ibrahimovic che al 27? ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Finisce 0-0 il big match della 23esima giornata di Serie A tra, a San Siro finisce a reti bianche, risultato che permette aldi agganciare il Napoli al secondo posto con 49 punti, 4 in meno delcapolista, quinta la formazione bianconera a 42 punti, uno in meno dell’Atalanta. LA PARTITA – Inizio di partita vivace, è Cuadrado direttamente da corner a scaldare le mani a Maignan, poco dopo tentativo dalla distanza di Leao fuori misura. Al 12? affondo di Cuadrado, il colombiano trova lo spazio per il tiro dal limite ma il sinistro è largo. Al 20? fraseggio Messias-Leao con palla per il portoghese che con un rasoterra obbliga Szczesny ad una parata non facile. Sul fronte opposto Dybala tenta un tiro a giro da posizione defilata fuori misura. Problemi per Ibrahimovic che al 27? ...

Advertising

AntoVitiello : #Milan e #Juve hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007. Il Milan ha chiuso un… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : Con questa risposta termina la conferenza stampa pre #MilanJuve del Mister. Fra poco il report delle sue parole su… - MonaMark6 : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con Milan e Juventus per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto… - cicciojumped3 : RT @AntoVitiello: #Milan e #Juve hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007. Il Milan ha chiuso una gara… -