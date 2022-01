Kalulu | «Da centrale mi sento a mio agio | ma con l’Inter…»

(Di lunedì 24 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del difensore del Milan Le parole dia Milan Tv. 0 TIRI IN PORTA JUVE – «Bene per tutta la squadra ancora di più da difensore. Siamo stati sempre concentrati, abbiamo fatto bene e speriamo di continuare così». CRESCITA – «Arriva una partita importante per noi e per i tifosi, dobbiamo fare meglio in area rispetto a oggi per vincere» POSIZIONE – «La posizione in campo, se hai continuità, è più facile, anche oggi con Romagnoli è andata bene. Damia mio» L'articolo proviene da Calcio News 24.

(30' st Florenzi 6: Non fa rimpiangere il titolare)6,5 Bravo Pierre. Inutile andare a cercare un altro difensorequando c'è lui. Attacco della Juventus annullato. ROMAGNOLI 6,5 ...In difesa rientra Romagnoli, il quale comporrà la coppiacon. In mediana, Tonali dovrebbe tornare titolare, con Ibrahimovic a guidare l'attacco. Questa la probabile formazione ...Ai microfoni di Milan TV, Pierre Kalulu ha rilasciato queste parole dopo il pari contro la Juventus: Sui zero gol subiti: “Sì è un dato positivo per tutti, non solo per noi difensori. Abbiamo fatto be ...Ai microfoni di Milan TV, Pierre Kalulu ha rilasciato queste parole dopo il pari contro la Juventus: Sui zero gol subiti: "Sì è un dato positivo per tutti, non solo per ...