Juve poco lucida | Chiellini non si trattiene in diretta | “Ho qualche dubbio…”

(Di lunedì 24 gennaio 2022)ntuscontro il Milan, a tal proposito si esprime il capitano bianconero Giorgio, che non siinUn pareggio giusto quello tra Milan entus a San Siro. Molto equilibrio, forse troppo, che ha pregiudicato lo spettacolo. Non è solo colpa del terreno di gioco, per il quale verranno effettuati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : Con questa risposta termina la conferenza stampa pre #MilanJuve del Mister. Fra poco il report delle sue parole su… - _Morik92_ : Latita lo spettacolo dalle parti di San Siro, le occasioni si contano sulle punta delle dita. #Juve poco prolifica,… - GalwayGrll : RT @willy_signori: La Juve quest’anno ha la capacità di smorzare le avversarie più forti però nemmeno prova a vincere. Troppo poco se devi… - Chicca141002 : RT @RobertoSavino10: Questi siamo, sempre più consapevoli dietro, sempre poco incisivi là davanti. Note di merito per l'immenso chiellini,… - cicciopuz : RT @MimmoAdinolfi: 35 anni che vedo pallone mai ricordo una Juve con così poco killer instinct. Morata, Dybala, Bernardeschi, Arthur, De Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve poco

... è Cuadrado direttamente da corner a scaldare le mani a Maignan,dopo tentativo dalla distanza ... Al 66' doppio cambio anche per la, dentro Arthur e Bernardeschi che sostituiscono Cuadrado e ...Il Diavolo, dopo la sconfitta contro lo Spezia, anche per colpa dell'arbitro Serra, faper vincere. Laè meno passiva che in altre circostanze , anche più solida, ma inesistente negli ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 0-0 dei suoi contro il Milan. Il tecnico bianconero dà per positivo il ...Termina in parità il posticipo serale della ventitreesima giornata: a San Siro Milan e Juventus pareggiano 0-0, in una gara intensa ma avara di grosse occasioni per entrambe le compagini. Da segnalare ...