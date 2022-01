Con Omicron pandemia ai titoli di coda in Europa. Le stime dell’Oms (Di domenica 23 gennaio 2022) La variante Omicron del coronavirus potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Lo ha dichiarato il responsabile dell’Oms – Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa, Hans Kluge. Secondo alcune stime infatti la variante potrebbe colpire il 60% della popolazione europea, con alti tassi di vaccinazione, di qui a marzo. Kluge ha invitato alla prudenza data la capacità di mutazione dimostrata dal virus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) La variantedel coronavirus potrebbe rappresentare la fase finale dellain. Lo ha dichiarato il responsabile– Organizzazione Mondiale della Sanità per l’, Hans Kluge. Secondo alcuneinfatti la variante potrebbe colpire il 60% della popolazione europea, con alti tassi di vaccinazione, di qui a marzo. Kluge ha invitato alla prudenza data la capacità di mutazione dimostrata dal virus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

