Colpo a sorpresa in attacco: preso Nsame (Di domenica 23 gennaio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Il Colpo che non ti aspetti. La Salernitana è sempre più scatenata sul mercato e dopo aver praticamente chiuso nei giorni scorsi per il portiere del Parma Sepe, per il terzino destro del Venezia Mazzocchi, per il difensore centrale della Roma Fazio, per il centrocampista del Cska Mosca Bohinen e per l’attaccante del Torino Verdi, Walter Sabatini ha messo le mani sull’attaccante Jean Pierre Nsame (nella foto) dello Young Boys. La trattativa lampo è in dirittura d’arrivo e domani potrebbe esserci l’annuncio. Colpo Nsame Nsame, classe 1993 di nazionalità camerunense, è un centravanti rapidissimo e dall’ottima tecnica nonostante la stazza (è alto 188 centimetri). Dopo aver giocato in Francia, all’Angers, è esploso allo Young Boys: con gli svizzeri ha realizzato qualcosa come ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 gennaio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Ilche non ti aspetti. La Salernitana è sempre più scatenata sul mercato e dopo aver praticamente chiuso nei giorni scorsi per il portiere del Parma Sepe, per il terzino destro del Venezia Mazzocchi, per il difensore centrale della Roma Fazio, per il centrocampista del Cska Mosca Bohinen e per l’attaccante del Torino Verdi, Walter Sabatini ha messo le mani sull’attaccante Jean Pierre(nella foto) dello Young Boys. La trattativa lampo è in dirittura d’arrivo e domani potrebbe esserci l’annuncio., classe 1993 di nazionalità camerunense, è un centravanti rapidissimo e dall’ottima tecnica nonostante la stazza (è alto 188 centimetri). Dopo aver giocato in Francia, all’Angers, è esploso allo Young Boys: con gli svizzeri ha realizzato qualcosa come ...

