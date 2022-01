Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 18:30 (Di sabato 22 gennaio 2022) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA E CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIA TIBERINA RALLENTAMENTI E CODE A CAPENA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE TRAVICELLO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA E CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE SULLA STATALE PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA PROVINCIA TIBERINA RALLENTAMENTI E CODE A CAPENA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE TRAVICELLO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral

Incidente via Aurelia: auto contro bici da corsa, grave un ciclista L'intervento delle pattuglie del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale sulla ... Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità con altre pattuglie di caschi bianchi che hanno ...

