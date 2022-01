UFC 270, Francis Ngannou vs Ciryl Gane stanotte in tv: data, orario, streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) Il campione del mondo Ufc dei pesi massimi Francis Ngannou difende per la prima volta la sua cintura e lo fa contro Ciryl Gane, detentore della cintura ad interim. Grande attesa per questo incontro di riunificazione a dieci mesi di distanza dalla vittoria di Ngannou su Miocic. Per lui ora c’è l’imbattuto francese della muay thai. L’evento è in programma a partire dalle 04:00 della notte tra sabato 22 gennaio e domenica 23. Potrete seguirlo su Dazn con telecronaca di Alex Dandi. Una card da non perdere. Si parte con il match dei pesi medi tra Rodolfo Vieira e Wellington Turman. A seguire il cugino di Khabib, Said Nurmagomedov affronterà Cody Stamann nei gallo. Nei welter spazio poi a Michel Pereira e Andre Fialho. Fino al co-main event con il ritorno sull’ottagono di Brandon Moreno, campione dei pesi ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Il campione del mondo Ufc dei pesi massimidifende per la prima volta la sua cintura e lo fa contro, detentore della cintura ad interim. Grande attesa per questo incontro di riunificazione a dieci mesi di distanza dalla vittoria disu Miocic. Per lui ora c’è l’imbattuto francese della muay thai. L’evento è in programma a partire dalle 04:00 della notte tra sabato 22 gennaio e domenica 23. Potrete seguirlo su Dazn con telecronaca di Alex Dandi. Una card da non perdere. Si parte con il match dei pesi medi tra Rodolfo Vieira e Wellington Turman. A seguire il cugino di Khabib, Said Nurmagomedov affronterà Cody Stamann nei gallo. Nei welter spazio poi a Michel Pereira e Andre Fialho. Fino al co-main event con il ritorno sull’ottagono di Brandon Moreno, campione dei pesi ...

fight_shield : #UFC270 andrà in scena questa notte! Ecco come poterlo seguire in diretta! #TSOS // #FIGHT // #UFC // #MMA - fight_shield : UFC 270 Ngannou vs. Gane: vi presentiamo un'anteprima del primo evento UFC numerato del 2022 #TSOS // #FIGHT //… - mma_twister : Qui tutte le info sul primo evento titolato dell'anno. Non mancate! - Gazzetta_it : Ngannou contro Gane: misteri, rotture e uno scontro per la cintura dei Massimi #Ufc270 - fight_shield : Francis Ngannou potrà contare sul supporto dell'amico Kamaru Usman al suo angolo a UFC 270 #TSOS // #FIGHT //… -