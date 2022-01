Traffico Roma del 22-01-2022 ore 08 | 30

(Di sabato 22 gennaio 2022) Luceverdeper ritrovati all’ascolto situazione delregolare sulle strade dinessun impedimento sul grande raccordo anulare e sul tratto Urbano della A24-teramo eccita solo disagi per una manifestazione dalle 10 alle 14 in Piazza dei Santi Apostoli altra manifestazione nel pomeriggio dalle 15 alle 18 in Piazza di Porta San Giovanni divieto di transito sulla panoramica questa mattina lavori di pulitura dalle 7 alle 12 tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di quest’ultimo resta la pressione con presenza di polveri sottili e quindi inquinamento atmosferico fino a domenica 23 gennaio nella fascia verde vietata quindi la circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 7:30 alle 20:30 si fermano moto e motorini Euro 0 1 auto a benzina Euro 2 mentre dalle 730 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20-30 ...

Roma ' Domenica, per lavori sulla rete aerea di via Flaminia, all'altezza di piazzale della Marina, sarà sospeso per l'intera giornata il servizio del tram 2. Sarà istituito un servizio navetta.