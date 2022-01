Sci | Goggia | ' una delle vittorie più belle della carriera | mi è esploso il cuore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) Cortina, 22 gen. - (Adnkronos) - “È stata una discesa incredibile, ho preso tanto vento, non vedevo dove mettere i piedi, ho presofolate laterali incredibili. Con tutto quello che ho combinato oggi, vedere la luce verde del primo posto al traguardo è stato bellissimo. Sono emozionata, è stata una settimana difficile, ho fatto terapia dalle 7 di mattina alle 7 di sera, lunedì scorso non camminavo. È incredibile aver vinto”. Queste le prime parole di Sofiadopo la vittoria nella discesa di Cortina, 6° trionfo stagionale. "Le Tofane sono bellissime da cima in fondo, siamo partite dal piano, non il massimo per me -aggiunge la 29enne bergamasca ai microfoni di Rai Sport-. Ma ci ho creduto, volevo fare un tuffo con tutti i fan che sono venuti, quando mi sono accorta che ero prima ilmi è. Tanti ...