Lutto terribile per il Napoli: una vera tragedia per il club

Quando la morte arriva è giusto fermarsi per poter riflettere e piangere un uomo che ha fatto grande il calcio italiano. Se n'è andato nella notte Gianni Di Marzio, storico allenatore del calcio italiano che ha fatto grandi tante squadre della provincia e orgoglio del figlio Gianluca, noto giornalista di spicco di Sky Sport. Gianni Di Marzio (Getty Images) Questa notte una tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio, perché il noto tecnico Gianni Di Marzio è venuto a mancare lasciando un vuoto davvero incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati. Il pensiero chiaramente va immediatamente alla famiglia e in particolar modo al figlio Gianluca che in questi anni ha portato in alto e con onore il cognome Di Marzio, riuscendo a continuare una tradizione fatta di uomini di grandi valori oltre che di professionisti di primo livello.

Ultime Notizie dalla rete : Lutto terribile Irlanda: donna uccisa, parte una crociata anti - maschio È questo il caso del terribile omicidio di Ashling Murphy. La maestra elementare 23enne è stata ... La sua morte ha causato un profondo lutto nazionale , con veglie a lume di candela in tutto il Paese. ...

Cucciolo di cane scomparso per 100 giorni rincontra la sua mamma Moltissimi individui, che hanno dovuto assistere allo smarrimento del loro compagno a quattro zampe, hanno rivelato di aver vissuto questa terribile situazione paragonandola al lutto per la perdita ...

Lutto terribile, è morta una star delle serie tv: aveva 29 anni Inews24 Lutto terribile per il Napoli: una vera tragedia per il club Quando la morte arriva è giusto fermarsi per poter riflettere e piangere un uomo che ha fatto grande il calcio italiano.

Scegliere di fare la mugnaia nel terzo millennio Il duca di Cambridge aveva 15 anni quando la principessa Diana perse la vita nell'incidente del tunnel dell'Alma, a Parigi, in quel terribile 31 agosto del 1997, e quel lutto terribile è stato finora ...

