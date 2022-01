Luis Alberto | «Con l’Atalanta partita importante | vogliamo il quarto posto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 gennaio 2022) . Le parole del centrocampista spagnoloha parlato nel predi Lazio-Atalanta, match in programma oggi allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel: CROCEVIA – «È una garae difficile, anche perchéè un’avversaria fisica che ti porta al massimo. Oggi in palio ci sono tre punti importanti per noi perchérestare lì e possiamo avvicinarci al». COPPA ITALIA – «I 120 minuti con l’Udinese non peseranno. Io sono stato in campo tutto il tempo di quella gara, stiamo bene e sappiamo quello che dobbiamo fare. Servirà intensità e lo sappiamo». REPARTO – «Ho giocato tante partite con Leiva e Milinkovic. Speriamo oggi di fare sempre meglio e ...