Donnarumma alla Juventus: pronto uno scambio atomico (Di sabato 22 gennaio 2022) La Juventus, per la prossima stagione, vuole cambiare portiere e ha pronto uno scambio pazzesco per arrivare a Donnarumma. Uno scambio di mercato folle ma che la Juventus vuole provare a portare a termine per avere, nella prossima stagione, Donnarumma in maglia bianconera. Giocatore su cui il club più titolato d’Italia vuole tornare con prepotenza. Getty ImagesLa Juventus vuole cambiare portiere e, nella prossima stagione, è pronta a fare un’offerta importante per Donnarumma; l’estremo difensore azzurro, già vicino ai bianconeri nella scorsa finestra di mercato, potrebbe congiungersi con i bianconeri e ritrovare quel sorriso che a Parigi sta faticando ad avere. Sotto la Torre Eiffel, il classe 1999, forse per via dell’attenzione ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 22 gennaio 2022) La, per la prossima stagione, vuole cambiare portiere e haunopazzesco per arrivare a. Unodi mercato folle ma che lavuole provare a portare a termine per avere, nella prossima stagione,in maglia bianconera. Giocatore su cui il club più titolato d’Italia vuole tornare con prepotenza. Getty ImagesLavuole cambiare portiere e, nella prossima stagione, è pronta a fare un’offerta importante per; l’estremo difensore azzurro, già vicino ai bianconeri nella scorsa finestra di mercato, potrebbe congiungersi con i bianconeri e ritrovare quel sorriso che a Parigi sta faticando ad avere. Sotto la Torre Eiffel, il classe 1999, forse per via dell’attenzione ...

Advertising

mod3rnizzata : @ChryAbruzzi @MilanAvanti @AConan_Doyle Lautaro e Barella non sono scemi, lo sanno che non c'è il costo del cartell… - tist_xxxx : Guardiola aspetta la Juve, e verrà alla Juve, disse momblano, sempre momblano Donnarumma andrà alla Juve al 99,98%… - Lele070814 : @AloBrasil1974 Tutto vero. Confermo. Fu meraviglioso, anche perché il simpaticone prima di Juve Milan disse, che sa… - antoniotry79 : @FBiasin Ma certo che sì, se segui la stampa asservita, tra poco sarà quasi ufficiale lo scambio alla pari Pinsoglio / Donnarumma - DanieleIann : @MilanNelCuore12 @LennyD09872513 @MaldiniLos Come donnarumma e chalanoglu. Mi sembra alquanto improbabile. Kessie s… -