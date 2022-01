Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Shiffrin +37 su Vlhova, Goggia leader in discesa e superG (Di sabato 22 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2021-2022 1. Mikaela Shiffrin (USA) 966 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 9293. Sofia Goggia (Italia) 769 4. Sara Hector (Svezia) 5825. Federica Brignone (Italia) 561 6. Ramona Siebenhofer (Austria) 517 7. Lara Gut (Svizzera) 498 8. Michelle Gisin (Svizzera) 425 9. Wendy Holdener (Svizzera) 421 10. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 397 Classifica Coppa DEL Mondo superGIGANTE 1. Sofia Goggia (Italia) 3322. Federica Brignone (Italia) 3273. Elena Curtoni (Italia) 248 4. Lara Gut (Svizzera) 206 5. Mikaela Shiffrin (USA) 205 Classifica Coppa ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)GENERALEDELSCI1. Mikaela(USA) 966 2. Petra(Slovacchia) 9293. Sofia(Italia) 769 4. Sara Hector (Svezia) 5825. Federica Brignone (Italia) 561 6. Ramona Siebenhofer (Austria) 517 7. Lara Gut (Svizzera) 498 8. Michelle Gisin (Svizzera) 425 9. Wendy Holdener (Svizzera) 421 10. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 397DELIGANTE 1. Sofia(Italia) 3322. Federica Brignone (Italia) 3273. Elena Curtoni (Italia) 248 4. Lara Gut (Svizzera) 206 5. Mikaela(USA) 205...

