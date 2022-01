Classifica ATP, le prospettive di Matteo Berrettini in vista degli ottavi con Carreno Busta (Di sabato 22 gennaio 2022) Si stanno giocando gli ultimi tre match del terzo turno degli Australian Open 2022 di tennis, ma dopo la vittoria di Matteo Berrettini stanno iniziando a cambiare gli equilibri nella top ten: andiamo a vedere la situazione alla vigilia della sfida degli ottavi tra l’azzurro e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, in programma domani. Chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli Australian Open 2020 recupererà quelli ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Si stanno giocando gli ultimi tre match del terzo turnoAustralian Open 2022 di tennis, ma dopo la vittoria distanno iniziando a cambiare gli equilibri nella top ten: andiamo a vedere la situazione alla vigilia della sfidatra l’azzurro e lo spagnolo Pablo, in programma domani. Chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i puntiAustralian Open 2020 recupererà quelli ...

