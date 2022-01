Berlusconi: «Avevo i voti ma il Paese non va spaccato. Ho deciso con i miei. Draghi resti al governo» (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla fine Silvio Berlusconi ha deciso: non si candiderà alla presidenza della Repubblica. La sua posizione è stata resa nota durante il vertice del centrodestra, al quale l’ex premier non ha preso parte: ha fatto leggere ai suoi di Forza Italia una nota in cui ha spiegato a Lega e Fratelli d’Italia le motivazioni del ritiro. «Ho verificato l’esistenza di numeri sufficienti per l’elezione», ha detto Berlusconi, «ma il Paese ha bisogno di unità. Considero necessario – ha aggiunto – che il governo Draghi completi la sua opera fino alla fine della legislatura per dare attuazione al PNRR, proseguendo il processo riformatore indispensabile che riguarda il fisco, la giustizia, la burocrazia». Il testo della nota Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla fine Silvioha: non si candiderà alla presidenza della Repubblica. La sua posizione è stata resa nota durante il vertice del centrodestra, al quale l’ex premier non ha preso parte: ha fatto leggere ai suoi di Forza Italia una nota in cui ha spiegato a Lega e Fratelli d’Italia le motivazioni del ritiro. «Ho verificato l’esistenza di numeri sufficienti per l’elezione», ha detto, «ma ilha bisogno di unità. Considero necessario – ha aggiunto – che ilcompleti la sua opera fino alla fine della legislatura per dare attuazione al PNRR, proseguendo il processo riformatore indispensabile che riguarda il fisco, la giustizia, la burocrazia». Il testo della nota Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di ...

PiazzapulitaLA7 : 'Berlusconi usò i suoi poteri per i propri interessi. Quando emise il cosiddetto editto bulgaro avevo 34 anni, lavo… - repubblica : Quirinale, la lettera di Berlusconi: 'Avevo i numeri, ma rinuncio per responsabilita' nazionale'. Il testo integrale - MediasetTgcom24 : Quirinale, Berlusconi rinuncia alla candidatura e scrive una lettera: 'Avevo i numeri, ma l'Italia ha bisogno di un… - loriscaldana : RT @Destradipopolo: FINE DELLE COMICHE, #BERLUSCONI SI RITIRA E DISERTA IL VERTICE DEL #CENTRODESTRA “RINUNCIO PER RESPONSABILITA’ NAZIONA… - loriscaldana : RT @elturro666: #Berlusconi: 'Avevo i numeri'. Ma già da molto tempo aveva cominciato a darli. -