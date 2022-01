Verona, Tudor: «Bologna bella squadra, ma abbiamo fiducia nei nostri giocatori» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato prima del fischio d’inizio della partita contro il Bologna: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Igor Tudor ha parlato prima di Verona-Bologna. DICHIARAZIONI – «Vogliamo fare una bella partita contro una bella squadra. Spero che la qualità dei nostri giocatori riesca a venire fuori. abbiamo preparato la partita come sempre, vogliamo fare del nostro meglio pensando solo al nostro stile di gioco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Igor, allenatore del, ha parlato prima del fischio d’inizio della partita contro il: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Igorha parlato prima di. DICHIARAZIONI – «Vogliamo fare unapartita contro una. Spero che la qualità deiriesca a venire fuori.preparato la partita come sempre, vogliamo fare del nostro meglio pensando solo al nostro stile di gioco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ParliamoDiNews : Verona-Bologna, le formazioni ufficiali scelte da Tudor e Mihajlovic #verona-bologna #formazioni #ufficiali #scelte… - footballitalia : Igor Tudor looks to Diego Simeone, Gianluca Caprari and Antonin Barak, against Nicola Sansone's Bologna.… - CalcioPillole : Le formazioni ufficiali di #VeronaBologna di #SerieA, in programma alle20:45: #Tudor e #Mihajlovic hanno scelto i g… - Pall_Gonfiato : #SerieA - Le scelte ufficiali di #Tudor e #Mihajlovic per #VeronaBologna - sportface2016 : #VeronaBologna, le formazioni ufficiali: le scelte di #Tudor e #Mihajlovic #SerieA -